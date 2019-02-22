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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.02.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'da şaşırtan Instagram özelliği

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Samsung Galaxy S10'da şaşırtan Instagram özelliği

Samsung'un geçtiğimiz akşam Galaxy S10 serisi telefonlarını duyurmasıyla bu cihazlarında kullandığı ilginç bir özellik de gün yüzüne çıktı. Siz eğer Galaxy S10 serisi herhangi bir telefonla fotoğraf çekerseniz, çektiğiniz bu görüntü anında Instagram'da hikaye olarak paylaşılıyor ve sizin uygulamayı açmanıza bile gerek kalmıyor!

Xiaomi ve TikTok'un ortaklığının ardından bu kez Samsung ve Instagram arasında ilginç bir işbirliğine imza atıldı. Instagram ile gerçekleştirilen kamera entegrasyonu telefonlarda fotoğraf paylaşımını çok daha hızlı bir hale getirecek gibi görünüyor. Instagram kamerası gibi çalışacak olan Galaxy S10 kamerasında özel Instagram modu bulunuyor. 

Instagram yöneticilerinden biri olan Adam Mosseri, Samsung'un etkinliği gerçekleştirdiği akşam sahneye çıkmış ve Galaxy S10 ile çekilen görüntülerin, Instagram'ı açmadan doğrudan hikaye olarak paylaşılabileceğini kaydetmişti. Ancak Instagram entegrasyonu sadece bunu sağlamayacak; beraberinde bazı özellikleri de yine kamera uygulaması üzerinden kullanabilmenizi sağlayacak.

Şöyle ki, Instagram'ın olmazsa olmazlarından filtreler, metin efektleri ve hashtag'leri yine Instagram'ı açmadan kullanabiliyorsunuz. Bu işbirliği aslında Instagram'la da sınırlı kalmayacak; zira şirket farklı sosyal medya platformlarıyla da bu formatta çalışmanın yollarını arıyor.

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