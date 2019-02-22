Samsung Galaxy S10'da şaşırtan Instagram özelliği
Samsung'un geçtiğimiz akşam Galaxy S10 serisi telefonlarını duyurmasıyla bu cihazlarında kullandığı ilginç bir özellik de gün yüzüne çıktı. Siz eğer Galaxy S10 serisi herhangi bir telefonla fotoğraf çekerseniz, çektiğiniz bu görüntü anında Instagram'da hikaye olarak paylaşılıyor ve sizin uygulamayı açmanıza bile gerek kalmıyor!
Xiaomi ve TikTok'un ortaklığının ardından bu kez Samsung ve Instagram arasında ilginç bir işbirliğine imza atıldı. Instagram ile gerçekleştirilen kamera entegrasyonu telefonlarda fotoğraf paylaşımını çok daha hızlı bir hale getirecek gibi görünüyor. Instagram kamerası gibi çalışacak olan Galaxy S10 kamerasında özel Instagram modu bulunuyor.
Instagram yöneticilerinden biri olan Adam Mosseri, Samsung'un etkinliği gerçekleştirdiği akşam sahneye çıkmış ve Galaxy S10 ile çekilen görüntülerin, Instagram'ı açmadan doğrudan hikaye olarak paylaşılabileceğini kaydetmişti. Ancak Instagram entegrasyonu sadece bunu sağlamayacak; beraberinde bazı özellikleri de yine kamera uygulaması üzerinden kullanabilmenizi sağlayacak.
Şöyle ki, Instagram'ın olmazsa olmazlarından filtreler, metin efektleri ve hashtag'leri yine Instagram'ı açmadan kullanabiliyorsunuz. Bu işbirliği aslında Instagram'la da sınırlı kalmayacak; zira şirket farklı sosyal medya platformlarıyla da bu formatta çalışmanın yollarını arıyor.
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