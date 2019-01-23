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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.01.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!

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Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!

Samsung'un 20 Şubat tarihinde San Francisco'da yapacağı Unpacked etkinliğinde duyurması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarla ilgili bugün çok çarpıcı bir bilgi internete sızdı. Şirkete yakın kaynaklara göre yeni Galaxy S10'un çift ekranı olacak! Peki bu ne anlama geliyor? İkinci ekran ne işe yarayacak?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un gelecek ay duyurmayı planladığı yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus için geri sayım sürüyor. Yeni telefonlarla ilgili bugüne dek pek çok bilgi internete sızdı; ancak cihazın iki ekranla gelebileceğini ilk kez duyuyoruz!

LetsGoDigital'in yayınladığı görüntü taslağına bakıldığında Galaxy S10'un ekrana gömülü kamerasının üzerinde şeffaf bir ikinci ekran göze çarpıyor. Yani iki büyük ekranlı telefondan bahsetmiyoruz; aksine kameranın üzerinde bulunan şeffaf ekran ile Samsung belirli bildirimleri paylaşmayı düşünüyor olabilir. 

Samsung Galaxy S10da iki ekran birden olacak


İkinci ekranın parmak izi sensörü olarak kullanılabileceğini düşünenler olduğu gibi, kalp atış hızı monitörü olarak da kullanıcıların elinin altında olacağı belirtiliyor. Ancak bu konuda net bir bilgi henüz bulunmuyor. 

Benzer şekilde bu ekranın şarj göstergesi olabilmesi de mümkün. Yani bu ikincil ekranın pek çok özelliği bir arada sunması söz konusu. 

Android telefonlarda zil sesi nasıl değiştirilir? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Android telefonlarda zil sesi nasıl değiştirilir bunu anlatıyor olacağız.
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