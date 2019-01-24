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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.01.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10'da çift ön kamera olacak!

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Samsung Galaxy S10'da çift ön kamera olacak!

Samsung'un San Francisco'da yapacağı Unpacked etkinliğinde duyurması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarla ilgili yeni sızıntılar gelemeye devam ediyor. Ortaya çıkan fotoğraflarda yeni amiral gemilerinde çift ön kamera olacağı görüldü.

Dev Şirket Samsung'un gelecek ay tanıtacağı Galaxy S10 ile ilgili internete yeni bilgiler sızmaya devan ediyor. Sızdırılan son görüntüde Galaxy S10'un ön yüzündeki çift kamerası net bir şekilde görülüyor. Geçtiğimiz günlerde ise Galaxy S10 ailesinde minik bir ikinci ekranın olduğu görülmüştü.

Kameralar bir yana Galaxy S10'un diğer telefonları kablosuz şarj edebilmesi de mümkün olacak. Huawei Mate 20 Pro'da ilk kez gördüğümüz tersten kablosuz şarj özelliği bu cihazlarda da bulunacak. Yani siz kablosuz şarj destekleyen herhangi bir telefonu Galaxy S10'un arka yüzüne yapıştırdığınızda cihazınız şarj olmaya başlayacak.

Büyük beklentilerle gelecek olan Galaxy S10 serisinin nasıl bir tasarım ile geleceği son günlerde ortaya çıkan sızıntılarla beraber hemen hemen öğrenilmiş oldu. Bu yılın en iyi telefonları olmak için yarışacak olan Galaxy S10 ailesi 20 Şubatta görücüye çıkacak.

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