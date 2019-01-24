Samsung Galaxy S10'da çift ön kamera olacak!
Samsung'un San Francisco'da yapacağı Unpacked etkinliğinde duyurması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarla ilgili yeni sızıntılar gelemeye devam ediyor. Ortaya çıkan fotoğraflarda yeni amiral gemilerinde çift ön kamera olacağı görüldü.
Dev Şirket Samsung'un gelecek ay tanıtacağı Galaxy S10 ile ilgili internete yeni bilgiler sızmaya devan ediyor. Sızdırılan son görüntüde Galaxy S10'un ön yüzündeki çift kamerası net bir şekilde görülüyor. Geçtiğimiz günlerde ise Galaxy S10 ailesinde minik bir ikinci ekranın olduğu görülmüştü.
Kameralar bir yana Galaxy S10'un diğer telefonları kablosuz şarj edebilmesi de mümkün olacak. Huawei Mate 20 Pro'da ilk kez gördüğümüz tersten kablosuz şarj özelliği bu cihazlarda da bulunacak. Yani siz kablosuz şarj destekleyen herhangi bir telefonu Galaxy S10'un arka yüzüne yapıştırdığınızda cihazınız şarj olmaya başlayacak.
Büyük beklentilerle gelecek olan Galaxy S10 serisinin nasıl bir tasarım ile geleceği son günlerde ortaya çıkan sızıntılarla beraber hemen hemen öğrenilmiş oldu. Bu yılın en iyi telefonları olmak için yarışacak olan Galaxy S10 ailesi 20 Şubatta görücüye çıkacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle