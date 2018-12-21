Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Lite'ın performans testi sonuçları
Samsung'un gelecek yıl göreceğimiz yeni telefonları Galaxy S10 Lite ve bir üst sürüm olan Galaxy S10'un performans testi sonuçları daha cihazlar tanıtılmadan önce internete sızdı.
Samsung Galaxy S10 Lite'ın tarayıcı performans testinde 514 puan aldığı görülüyor. Galaxy S10 Lite, 19:9 en-boy oranına sahip bir ekran ile birlikte karşımıza çıkacak. Test sırasında ayrıca S10 Lite‘ın 5.8 inç boyutundaki ekranının ise 1080 x 2280 piksel değerinde olduğu da görüldü.
HTML5 tarayıcı performans testinde listelenen bir diğer S10 modeli ise Galaxy S10 Plus oldu. Diğer yandan Galaxy S10 Lite ile tarayıcı bakımından karşı karşıya getirilen S10 Plus ise toplamda 499 puan aldığı dikkat çekiyor.
Tarayıcı performansı bakımından Lite modelin gerisinde kalan S10 Plus‘ın 6.7 inçlik ekranın ise 1440 x 3040 piksel değerinde bir çözünürlük sunacağı da görülüyor.
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