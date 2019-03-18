Samsung Galaxy S10 telefonlarda şaşırtan hata
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda resmi duyurusunu yaptığı Galaxy S10 serisi telefonları telefon pazarını hareketlendirecek gibi görünüyor; ancak yeni Samsung telefonlar ilginç bir hatayla birlikte geliyor.
Uzun zamandır dokunmatik ekranlı telefon kullanıyoruz. Zaman zaman istemesek de cebimizde dokunmatik ekrana kendiliğinden basıldığına şahit oluruz, bu nedenle hiç haberimiz olmadan telefonda bir takım tuşlamalar, uygulamaların açılması ve hatta bir numaranın çevrilmesi gibi ilginç durumlarla karşılaşırız. İşte Galaxy S10'larda görünen de bu tip bir problem.
Yeni nesil akıllı telefonlarda bu tip 'kazara dokunma' durumlarının önüne geçen bir teknoloji kullanılıyor. Böylece ekran kapalıyken, cebimizde taşıdığımız telefon kendi başına hareket etmiyor. Galaxy S10 serisi telefonlarda ise bu özellikte sıkıntı yaşanıyor. Yani telefon cebinizdeyken farkında olmadan birini arayabilir, flaş ışığını açabilir ve hatta ekran görüntüsü de alabilirsiniz.
Elbette cepteyken bu tip aktivitelerde bulunan telefonların batarya ömrü de kısalıyor. Samsung'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmezken, yazılımsal bir sorun olduğundan dolayı şirketin yayınlayacağı yeni bir güncelleme ile bu sorunu en hızlı şekilde çözüme kavuşturması gerekiyor.
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