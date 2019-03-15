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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.03.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 serisi Türkiye'de! İşte fiyatlar

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Samsung Galaxy S10 serisi Türkiye'de! İşte fiyatlar

Samsung'un geçtiğimiz ay San Francisco'da gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkan Galaxy S10 serisi telefonları ve diğer yeni aksesuarları Türkiye'ye geldi. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte görücüye çıkan yeni Samsung ürünleri bakın hangi fiyatlarla geliyor?

Samsung'un yeni telefonları Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Dün akşam Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan yeni ürünler, ilgi gördü. Şimdi isterseniz ürünlerin fiyat etiketlerine göz atalım.

Türkiye’de satışa sunulan modellerin renk seçenekleri; 128GB hafızalı Galaxy S10 için Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 128GB hafızalı Galaxy S10+ ve 128GB hafızalı Galaxy S10e için Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz; 512GB hafızalı Galaxy S10+ için sadece Seramik Beyaz olarak belirlendi.

Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S10 için 6,599TL, Galaxy S10+ için 7,499TL ve Galaxy S10e için 5,499TL olarak açıklandı.

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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