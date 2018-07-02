Samsung Galaxy S10 Plus'ın ekranı işte böyle olacak!
Yeni gelen bir iddia, Galaxy s10+ ekranının, beklenenden çok daha fazlasını sunacağını söylüyor!
Samsung'un Galaxy S10'u tanıtmasına daha uzun bir süre var. Yeni amiral gemisi S serisinin tanıtımının, 2019 Şubat ayından önce yapılması beklenmiyor. Ama bu durum, pek çok söylentinin çıkması için engel değil. Yeni gelen bir söylentiye Samsung, Galaxy S10 serisinde yer alacak bir model için ekran boyutunda sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
Daha önce, S10 serisinin 3 farklı model olarak geleceği konuşuluyordu. Üçüncü modelin, üç kameralı bir sistemle gelmesi bekleniyor.
The Bell tarafından ortaya atılan yeni iddia ise, Galaxy S10+ hakkında. İddiaya göre Koreli dev, S10+ ekranında sürpriz yapacak ve şimdiye dek görmediğimiz büyüklükte bir ekran sunacak: 6.44 inç. Bu boyuta ulaşmak için telefonun büyümesi beklenmiyor; bunun yerine tamamen çerçevesiz bir ekran bekleyebiliriz.
Samsung'un "dev gibi" bir telefon olarak piyasaya sunduğu ilk Galaxy Note modelinin ekranı 5.3 inç büyüklüğündeydi. Bu bile, telefon piyasasında büyük ekran trendinin nereden nereye geldiğini anlamamız için yeterli olabilir.
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