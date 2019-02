Samsung Galaxy S10 Plus ne kadar hızlı? Sonuçlar şaşırtıcı!

Samsung, önümüzdeki haftalarda duyuracağı yeni Galaxy S10 serisi telefonlarına oldukça fazla güveniyor. Bu yıla damga vurması beklenen bu telefonlardan Galaxy S10 Plus, Exynos 9820 işlemciden güç alacak. Peki bu işlemciyle telefon gerçekten ne kadar hızlı çalışıyor? Sonuçlar oldukça şaşırtıcı...



Geekbench'te Galaxy S10 Plus modelleri karşı karşıya geldi. Bir modelde Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisi kullanılırken, diğer yandan da Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10 Plus yarışa katıldı ve aralarındaki hız farkı bariz bir şekilde ortaya çıktı.





Tek çekirdek testinden 4472, çoklu çekirdek testinden ise 10387 puan almayı başaran Exynos işlemcili S10 Plus, Snapdragon 855‘li S10’u geride bırakmayı başardı.



Hemen yukarıdan da görebileceğiniz üzere Snapdragon 855‘li S10 modeli, tek çekirdekli testten 3413 çoklu çekirdek testinden ise toplamda 10256 puanalmakta. Bu sonu. ile beraber Snapdragon 855 işlemcili S10 PLus modelinin Exynos işlemcili modelin bir tık gerisinde kaldığını görüyoruz.



Yine de bu telefonları elimize alıp kapsamlı bir test uygulamadan hangisinin çok daha iyi performans sunduğunu net bir şekilde söylememiş şu aşamada çok doğru değil.