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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 Plus ne kadar hızlı? Sonuçlar şaşırtıcı!

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Samsung Galaxy S10 Plus ne kadar hızlı? Sonuçlar şaşırtıcı!

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung, 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştireceği Unpacked isimli etkinlikte yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus'ı gün yüzüne çıkaracak. Peki şirketin en yeni amiral telefonu olacak olan Galaxy S10 Plus gerçekte ne kadar hızlı?

Samsung, önümüzdeki haftalarda duyuracağı yeni Galaxy S10 serisi telefonlarına oldukça fazla güveniyor. Bu yıla damga vurması beklenen bu telefonlardan Galaxy S10 Plus, Exynos 9820 işlemciden güç alacak. Peki bu işlemciyle telefon gerçekten ne kadar hızlı çalışıyor? Sonuçlar oldukça şaşırtıcı...

Geekbench'te Galaxy S10 Plus modelleri karşı karşıya geldi. Bir modelde Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisi kullanılırken, diğer yandan da Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10 Plus yarışa katıldı ve aralarındaki hız farkı bariz bir şekilde ortaya çıktı. 

Samsung Galaxy S10 Plus ne kadar hızlı Sonuçlar şaşırtıcı

Tek çekirdek testinden 4472, çoklu çekirdek testinden ise 10387 puan  almayı başaran Exynos işlemcili S10 Plus, Snapdragon 855‘li S10’u geride bırakmayı başardı.
Samsung Galaxy S10 Plus ne kadar hızlı Sonuçlar şaşırtıcı

Hemen yukarıdan da görebileceğiniz üzere Snapdragon 855‘li S10 modeli, tek çekirdekli testten 3413 çoklu çekirdek testinden ise toplamda 10256 puanalmakta. Bu sonu. ile beraber Snapdragon 855 işlemcili S10 PLus modelinin Exynos işlemcili modelin bir tık gerisinde kaldığını görüyoruz. 

Yine de bu telefonları elimize alıp kapsamlı bir test uygulamadan hangisinin çok daha iyi performans sunduğunu net bir şekilde söylememiş şu aşamada çok doğru değil.

Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Messenger uygulamasında hikaye nasıl paylaşılır bunu anlatıyor olacağız.
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