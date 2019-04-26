Samsung Galaxy S10 Plus için sürpriz güncelleme yayında!
Samsung'un amiral telefonu Galaxy S10 Plus için sürpriz bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin cihazlara yüklenmesiyle birlikte bakın neler değişecek?
Samsung, amiral telefonlarından Galaxy S10 Plus için yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sundu. Bu güncellemenin yayınlanmasındaki ana amaç ise cihazın daha güvenli ve istikrarlı çalışması... 205 MB'lık bir alan kaplayan güncelleme, Nisan ayı güvenlik yamalarını içeriyor ve kullanıcıların mutlak suretle telefonlarına bu güncellemeyi indirmeleri gerekiyor.
Güncellemenin yüklenmesiyle birlikte Galaxy S10 Plus'un kamera performansında minör iyileştirmeler yapılırken, diğer yandan WiFi bağlantısının daha stabil bir hale geldiği dikkat çekiyor. Kullanıcıların bir süredir beklediği bildirim ışığı ise bu güncelleme ile gelmiyor; zira söz konusu özelliğin test süreci halen devam ediyor.
Güncelleme notlarına bakıldığında daha çok performans iyileştirmenin sağlandığı dikkat çekiyor.
6.4 inç'lik bir ekrana sahip olan ve 1440x3040 piksel ekran çözünürlüğü sunan Galaxy S10 Plus, Exynos 9820 işlemciden güç alıyor ve arka yüzünde yer alan üç kamerasıyla birlikte şirketin bugüne kadar satışa sunduğu en iyi telefonları arasında yer alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle