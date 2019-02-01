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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.02.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 Plus geliyor! Böyle görünüyor

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Samsung Galaxy S10 Plus geliyor! Böyle görünüyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde üç yeni telefonuyla dünyanın karşısına çıkacak. Bu telefonlardan biri olan Galaxy S10 Plus'ın bugüne kadarki en net görüntüsü de internete sızdı.

Galaxy S10 serisi ile ilgili her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Bugün ise, çift ön kameraya sahip olan Galaxy S10 Plus modeli canlı olarak görüntülendi. Bu gelişmeyle beraber, 20 Şubat‘ta tanıtılacak olan Galaxy S10 Plus tasarımı da netlik kazanmış oldu. Amiral gemisi telefonun yatay olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemine sahip olduğunu görülüyor. Ayrıca ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran geniş bir delik var. Bu da önceki sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor. 

Galaxy S10 Plus modelinin, One UI ile çalıştığını görmekteyiz. Bunun haricinde ekranın hemen sağ üst köşesinde yer alan çift kamera kurulumu da daha önceki sızıntılarda olduğu gibi aynı şekilde bizleri karşılıyor.

Samsung Galaxy S10 Plus geliyor Böyle görünüyor

Görselde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kilit ekranında 8 Mart tarihinin yer alması. Hatırlayacağınız üzere amiral gemisi telefonun 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacağısöyleniyordu. Basın görseli çıkış tarihini de onaylamış gibi duruyor. 

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