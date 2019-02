Samsung Galaxy S10 Plus geliyor! Böyle görünüyor

Galaxy S10 serisi ile ilgili her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Bugün ise, çift ön kameraya sahip olan Galaxy S10 Plus modeli canlı olarak görüntülendi. Bu gelişmeyle beraber, 20 Şubat‘ta tanıtılacak olan Galaxy S10 Plus tasarımı da netlik kazanmış oldu. Amiral gemisi telefonun yatay olarak konumlandırılmış üçlü arka kamera sistemine sahip olduğunu görülüyor. Ayrıca ekranının sağ üst köşesinde çift selfie kamerasını barındıran geniş bir delik var. Bu da önceki sızıntıların doğru olduğunu gösteriyor.



Galaxy S10 Plus modelinin, One UI ile çalıştığını görmekteyiz. Bunun haricinde ekranın hemen sağ üst köşesinde yer alan çift kamera kurulumu da daha önceki sızıntılarda olduğu gibi aynı şekilde bizleri karşılıyor.



Görselde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kilit ekranında 8 Mart tarihinin yer alması. Hatırlayacağınız üzere amiral gemisi telefonun 8 Mart itibariyle raflardaki yerini alacağısöyleniyordu. Basın görseli çıkış tarihini de onaylamış gibi duruyor.