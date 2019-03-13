Samsung Galaxy S10 performans sonuçları şaşkınlık yarattı
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen etkinlikle beraber görücüye çıkardığı Galaxy S10, yapılan ekran testi sonucunda rekor puan aldı.
Samsung'un en yeni telefonlarından Galaxy S10, ekran tarafında oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. DisplayMate Technologies tarafından yapılan testte Galaxy S10 rakiplerinden önde geldi ve renkleri en doğru gösteren akıllı telefon olarak gösterildi.
Yapılan teste göre bir önceki model Galaxy S9 ile karşılaştırıldığında daha iyi bir ekrana sahip olan model özellikle gün ışığındaki performansıyla öne çıkmayı başardı. Bununla beraber insan gözünü rahatsız eden mavi ışık seviyesini yüzde 42 azaltıyor. OLED ekranlı akıllı telefonlarda yüzde 12 mavi ışığa karşı Galaxy S10'da bu oranın yüzde 7 olduğunu belirtelim.
Geliştirilen ekran ile beraber enerji tasarrufu sağlayan cihaz, net ve canlı görüntüler oluşturuyor.
Tanıtımında bu yana oldukça dikkat çeken Galaxy S10 sunduğu ekran performansıyla kullanıcılarına iyi bir deneyim yaşatıyor.
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