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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.03.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 performans sonuçları şaşkınlık yarattı

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Samsung Galaxy S10 performans sonuçları şaşkınlık yarattı

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen etkinlikle beraber görücüye çıkardığı Galaxy S10, yapılan ekran testi sonucunda rekor puan aldı.

Samsung'un en yeni telefonlarından Galaxy S10, ekran tarafında oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. DisplayMate Technologies tarafından yapılan testte Galaxy S10 rakiplerinden önde geldi ve renkleri en doğru gösteren akıllı telefon olarak gösterildi. 

Yapılan teste göre bir önceki model Galaxy S9 ile karşılaştırıldığında daha iyi bir ekrana sahip olan model özellikle gün ışığındaki performansıyla öne çıkmayı başardı. Bununla beraber insan gözünü rahatsız eden mavi ışık seviyesini yüzde 42 azaltıyor. OLED ekranlı akıllı telefonlarda yüzde 12 mavi ışığa karşı Galaxy S10'da bu oranın yüzde 7 olduğunu belirtelim.

Geliştirilen ekran ile beraber enerji tasarrufu sağlayan cihaz, net ve canlı görüntüler oluşturuyor.

Tanıtımında bu yana oldukça dikkat çeken Galaxy S10 sunduğu ekran performansıyla kullanıcılarına iyi bir deneyim yaşatıyor.

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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