Samsung Galaxy S10 ne zaman tanıtılacak? İşte o tarih
Samsung'un Galaxy S10 başta olmak üzere Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus'ı ne zaman tanıtacağı belli oldu. Güney Koreli şirket basın davetiyelerini hazırladı bile.
Samsung'un bu yıl tanıtması beklenen 3 telefonu olan Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus'la ilgili pek çok bilgi bugüne dek internete sızdı. Ancak sızıntıları bir yana bırakacak olursak, şirket bu telefonları sandığımızdan da erken karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Bu telefonlarla ilgili bugün itibariyle net bir şekilde öğrendiğimiz şey cihazların duyurulma tarihi oldu.
Samsung, Unpacked etkinliğini Mobil Dünya Kongresi'nden hemen önce, yani 20 Şubat tarihinde gerçekleştirecek ve üç yeni telefonunu ilk kez dünyayla paylaşacak.
Galaxy S10 Lite, uygun fiyatıyla öne çıkacak ve fiyat/performans telefonu olacak. Galaxy S10 Plus ise Galaxy S10'a göre tıpkı önceki serilerde olduğu gibi daha büyük bir ekranla gelecek.
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