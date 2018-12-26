Samsung Galaxy S10 ne zaman satışa çıkacak?
Samsung, gelecek yıl üç farklı Galaxy S10 model telefonla karşımıza çıkacak. Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus model bu üç telefonun kimisi ekran büyüklüğüyle, kimi de fiyatıyla öne çıkacak. Peki bu yeni telefonlar ne zaman satışa çıkacak?
Samsung, yeni Galaxy serisi telefonlarını karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy S10 ve daha büyük ekranlı model olan Galaxy S10 Plus ile birlikte düşük fiyatıyla dikkat çekmesi beklenen Galaxy S10 Lite, Samsung'un gelecek yıl satış rakamlarına güvendiği üç yeni telefonu olacak.
Peki bu yeni telefonlar ne zaman karşımıza çıkacak? Şirketten bu konuda net bir açıklama ya da davet yapılmış değil; ancak 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte yeni telefonların ilk olarak karşımıza sunulması bekleniyor.
Cihazların satışa çıkış tarihleri konusunda konuşmak için ise şimdilik oldukça erken.
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