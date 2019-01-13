Samsung Galaxy S10 ne kadar hızlı olacak?
Samsung'un önümüzdeki haftalarda duyuracağı yeni telefonlarından Galaxy S10'la ilgili pek çok bilgi internete sızmış durumda. Peki yeni Samsung telefonun performansı nasıl, gerçekten ne kadar hızlı olacak?
Galaxy S10 ile ilgili bugüne dek pek çok iddia ortaya atıldı. Cihazla ilgili son söylentiler ise telefonun içinde süper hızlı RAM ve depolama çözümlerinin kullanılacağı yönünde oldu. Şirket, bir yandan UFS 3.0 standardında depolama birimini yeni nesil telefonlarında kullanıcılarına Galaxy S10 ile birlikte sunacak; diğer yandan ise telefonlarda süper hızlı LPDDR5 RAM kullanılacak. Peki bu ne anlama geliyor?
Daha önceki modellerde kullanılan LPDDR4 RAM'lere kıyasla yeni RAM'ler 1.5 kat daha fazla hız sunuyor. Bu da, Galaxy S10 modellerinin hız bazında önceki telefonlarından çok daha ileri bir noktada olacağını gözler önüne seriyor.
DDR5 RAM'lerin bant genişliği 51.2 GB/s olacak. Bugün Samsung telefonlarda kullanılan RAM'lerde ise bu sayı 25 GB/s seviyelerinde. Fark bariz bir şekilde görülebiliyor. Ancak bu teknoloji sadece hız sunmakla kalmıyor; batarya ömrü için de fayda sağlıyor. Diğer bir deyişle güç tüketiminin yeni RAM'lerle yüzde 20 oranında azaltılması söz konusu.
Yeni Galaxy telefonlar Samsung'un Unpacked etkinliği kapsamında 20 Şubat 2019 tarihinde dünyaya duyurulacak.
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