Samsung Galaxy S10 nasıl olacak?

Bu iddialardan bir yenisi de yeni amiral gemisinin kameraları hakkında. Sam Mobile'a göre anonim bir kaynğın elde ettiği raporda Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin kameralarının özellikleri detaylıca ortaya çıkarıldı.

Yeni bilgiler ışığında Samsung'un Galaxy S10'a üç arka kamera ekleyeceği iddialarına bir yenisi daha ekleniyor. Rapora göre Galaxy S9'un 12MP'lik f1.5/2.4 değişken diyaframlı lensi Galaxy S10'da da ana kamera olarak yer alacak. Bunun yanında Galaxy S10'da 16MP'lik ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve 123 derece görüş açısına sahip bir geniş açılı lens ve 13MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir lens daha yer bulacak.





Ayrıca daha önceden de ortaya çıkan pek çok iddia gibi bu rapor da Samsung'un S8 ve S9 ile takip ettiği piyasaya bir normal ve bir ekstra büyük model sürme taktiğini terk ederek bu sene üç model birden tanıtacağını öne sürüyor. Buna göre bir S10 serisi model, diğer iki modele görece daha ucuz bir fiyat aralığına konumlanacak ve tek kameraya sahip olacak. Bu şekilde cihazın Apple'ın iPhone XR modelinin karşısında konumlanacağını söyleyebiliriz. Diğer iki modelin ise iki ve üç kameralı tasarımlarıyla Galaxy S9 ve S9+'un halefi konumunda bulunacağı düşünülüyor. Bunu normal karşılıyoruz çünkü Galaxy S8 ile Galaxy S9 arasında oldukça küçük farklılıklar vardı. Bu sene Samsung'un Galaxy'nin onuncu yılı dolayısıyla yeni amiral gemisinde büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Her ne kadar Sam Mobile bu raporun anonim kaynağının geçmişte tamamen isabetli tahminler yürüttüğünü söylese de bu iddialara dikkatli yaklaşmakta fayda var.



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