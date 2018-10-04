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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 nasıl olacak?

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Samsung Galaxy S10 nasıl olacak?

Samsung'un yeni amiral gemisinin 2019'un başlarında ortaya çıkması bekleniyor ve telefonun yılın en heyecan verici cep telefonları arasında olma ihtimali oldukça yüksek. Bu yüzden Samsung Galaxy S10 hakkında dedikodular, sızdırılan raporlar ve iddialar da oldukça fazla.

Bu iddialardan bir yenisi de yeni amiral gemisinin kameraları hakkında. Sam Mobile'a göre anonim bir kaynğın elde ettiği raporda Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin kameralarının özellikleri detaylıca ortaya çıkarıldı.

Yeni bilgiler ışığında Samsung'un Galaxy S10'a üç arka kamera ekleyeceği iddialarına bir yenisi daha ekleniyor. Rapora göre Galaxy S9'un 12MP'lik f1.5/2.4 değişken diyaframlı lensi Galaxy S10'da da ana kamera olarak yer alacak. Bunun yanında Galaxy S10'da 16MP'lik ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve 123 derece görüş açısına sahip bir geniş açılı lens ve 13MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir lens daha yer bulacak.

Samsung Galaxy S10 nasıl olacak

Ayrıca daha önceden de ortaya çıkan pek çok iddia gibi bu rapor da Samsung'un S8 ve S9 ile takip ettiği piyasaya bir normal ve bir ekstra büyük model sürme taktiğini terk ederek bu sene üç model birden tanıtacağını öne sürüyor. Buna göre bir S10 serisi model, diğer iki modele görece daha ucuz bir fiyat aralığına konumlanacak ve tek kameraya sahip olacak. Bu şekilde cihazın Apple'ın iPhone XR modelinin karşısında konumlanacağını söyleyebiliriz. Diğer iki modelin ise iki ve üç kameralı tasarımlarıyla Galaxy S9 ve S9+'un halefi konumunda bulunacağı düşünülüyor. Bunu normal karşılıyoruz çünkü Galaxy S8 ile Galaxy S9 arasında oldukça küçük farklılıklar vardı. Bu sene Samsung'un Galaxy'nin onuncu yılı dolayısıyla yeni amiral gemisinde büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Her ne kadar Sam Mobile bu raporun anonim kaynağının geçmişte tamamen isabetli tahminler yürüttüğünü söylese de bu iddialara dikkatli yaklaşmakta fayda var.

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