Samsung Galaxy S10 Lite hayal kırıklığı yarattı! Sebebi ise...
Samsung'un bu yıl satışa sunmayı planladığı ve düşük bütçeli Galaxy S10 modeli olması beklenen Galaxy S10 Lite'ın hız testi raporu hayal kırıklığı yarattı.
Bir telefon almadan önce kullanıcıların dikkat ettikleri noktalardan biri cihazın ne kadar hızlı olduğudur. Bu anlamda Galaxy S10 Lite, henüz duyurusu yapılmamış olsa da, internete sızan Geekbench raporları cihazla ilgili olumsuz bir tablo çiziyor.
Galaxy S10 Lite olduğuna inanılan Samsung SM-G970U, tek çekirdekte 1986, çoklu çekirdekte ise 6266 puan alıyor. Böyle bir donanım için bu puanlar, oldukça düşük. Bu durum, raporun gerçekliğini şüpheli hale getiriyor. Elbette cihaz henüz optimize edilmemiş olabilir.
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