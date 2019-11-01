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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.11.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 Lite: Düşük fiyata yüksek performans sunacak

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Samsung Galaxy S10 Lite: Düşük fiyata yüksek performans sunacak

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S10 serisinin ardından bu kez düşük bütçeli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy S10 Lite ismini taşıyacağı düşünülen yeni modelin özellikleri ise belli oldu.

Samsung, Galaxy S10 Lite adında yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Geekbench kaynağında görüntülenen telefonun tasarımı bilinmese de, özellikleri ortaya çıkmış durumda. Buna göre SM-G770 kod adıyla gelen cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisiyle geliyor. Yani Lite sürüm bir telefon olsa da, işlemcisi hayli iyi. 

Bu özellikler, giriş seviyesi Galaxy S10e'den daha yüksek. SM-G770F'nin Android 10 ile test edildiği de açık. Bu sürpriz değil, çünkü Samsung'un amiral gemisi düzeyindeki cihazları en son Android sürümleriyle tanıttığı biliniyor.

Galaxy S10 Lite'ın Galaxy S11 tanıtılmadan önce satışa sunulması beklenmiyor.

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