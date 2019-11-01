Samsung Galaxy S10 Lite: Düşük fiyata yüksek performans sunacak
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S10 serisinin ardından bu kez düşük bütçeli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy S10 Lite ismini taşıyacağı düşünülen yeni modelin özellikleri ise belli oldu.
Samsung, Galaxy S10 Lite adında yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Geekbench kaynağında görüntülenen telefonun tasarımı bilinmese de, özellikleri ortaya çıkmış durumda. Buna göre SM-G770 kod adıyla gelen cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisiyle geliyor. Yani Lite sürüm bir telefon olsa da, işlemcisi hayli iyi.
Bu özellikler, giriş seviyesi Galaxy S10e'den daha yüksek. SM-G770F'nin Android 10 ile test edildiği de açık. Bu sürpriz değil, çünkü Samsung'un amiral gemisi düzeyindeki cihazları en son Android sürümleriyle tanıttığı biliniyor.
Galaxy S10 Lite'ın Galaxy S11 tanıtılmadan önce satışa sunulması beklenmiyor.
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