Samsung Galaxy S10 kılıfları böyle olacak
Samsung'un 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştireceği etkinlikte yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus karşımıza çıkacak. Ancak bu tarihten önce cihazın kılıfları gün yüzüne çıktı.
Samsung'un merakla beklenen amiral telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus telefon pazarını iyiden iyiye hareketlendireceğe benziyor. Her gün teknik özellikleriyle ilgili yeni bir bilginin sızdırıldığı Samsung'un bu amiral telefonları henüz resmen duyurulmuş olmasa da, bu cihazlara ait kılıflar gün yüzüne çıktı bile!
Dışarıdan sıradan bir kılıf gibi görünse de, aslında LED View ismini taşıyan özel bir kılıftan söz ediyoruz. Bu kılıfı kullananlar telefonlarını açmadan, bazı bilgilere ön panelde yer alan widget'lar aracılığıyla ulaşabilme şansına sahip. Ancak ilginçtir ki tersine kablosuz şarj teknolojisini desteklemesi beklenen ve bu sayede diğer telefonları kablosuz şarj edebilecek olan Galaxy S10 serisi cihazların bu kılıfları söz konusu teknolojiyi desteklemiyor. Bu nedenle bu kılıfları taktığınızda telefonun bu özelliği kullanılamıyor.
Diğer yandan kılıflar da oldukça renkli. Yeşil, mavi, beyaz, sarı ve pembe dahil pek çok renk seçeneği sunması beklenen kılıfları da yine 20 Şubat tarihinde yakından göreceğiz.
Kılıfları merak ediyorsanız, aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz.
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