Samsung Galaxy S10 işte böyle görünüyor!
Samsung, merakla beklenen amiral gemilerini 20 şubat tarihinde tanıtacak. Tasarımı ve özellikleriyle bu yıla damga vurması beklenen Galaxy S10 serisinin en net görüntüsü ortaya çıktı.
Tanıtımına çok az bir süre kala hakkında her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkan Galaxy S10 serisinin arka paneli net olarak görüntülendi. Ortaya çıkan bu görsele göre yeni amiral gemilerinde 3 arka kamera bulunuyor.
Arka panelde parmak izi okuyucusunun olmadığı görülen cihazın bu bağlamda ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla gelmesi bekleniyor. Fotoğrafı sızdırılan beyaz renkli S10'un oldukça minimalist bir tasarıma sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
Akıllı telefon piyasasında büyük ses getirmesi beklenen Galaxy S10 serisin güçlü rakipleri karşısında nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle