Samsung Galaxy S10 işte böyle görünüyor
Samsung'un 20 Şubat tarihinde Unpacked etkinliği kapsamında dünyaya duyuracağı yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite, şirketin bugüne kadar ürettiği en 'üst' düzey telefonları olacak. Galaxy S10'a ait tasarım görüntüsü internete sızarken, özellikleri de belli oldu.
Samsung, Unpacked etkinliği için gün sayıyor. Bu etkinlikle birlikte bir yıldır beklenen yeni Galaxy S serisi telefonlarla karşılaşacağız. İnternete sızan son görüntülere bakıldığında, önceden paylaşılan Galaxy S10 görüntülerinden çok da büyük bir fark göze çarpmıyor. Bu da Galaxy S10'un üç aşağı beş yukarı bu görüntüde geleceğini doğruluyor. Cihazın en dikkat çeken yani ön kameraların ekrana gömülü olarak gelmesi. Ön yüzde çift kamera bulunan Galaxy S10 Plus'ın aksine Galaxy S10'un ön yüzünde bir kamera bulunuyor.
Kamera delikleri haricinde ekranda herhangi bir ek çentik de yer almıyor. 5G desteğine sahip olması beklenen Galaxy S10'un depolama hafızasının 1 TB'ı bulacağı belirtiliyor. 12 GB RAM ile uygulamaları çalıştırmada hayli iyi performans göstermesi beklenen telefonun tasarımı da önceki telefon modellerine göre hayli farklı olacak. İnternete sızan pek çok görsel bulunuyor; ancak telefona ait net bir görüntü henüz elimizde yok.
Gelelim fiyatına... Fiyatını henüz Samsung paylaşmış değil; ancak 1 TB kapasite ve 12 GB RAM ile cihazın oldukça pahalı olacağını kolayca söyleyebiliriz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle