Samsung Galaxy S10 ile 1 TB depolama alanı hayatımıza giriyor
Samsung'un 20 Şubat tarihinde Unpacked isimli etkinlikte duyurması beklenen yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus, 1 TB'lık depolama alanıyla telefonlarda kapasite sınırını bir üst seviyeye çıkarıyor.
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un yeni telefonları için geri sayım sürüyor. Bu yıl ilk kez Mobil Dünya Kongresi'nde ürün tanıtması beklenmeyen şirketin ayrı bir etkinlik yaparak yeni Galaxy S10 serisi telefonlarını duyuracak olması önemli bir gelişme. Peki şirketin yeni telefonları nasıl olacak? Bugüne dek internete sızan pek çok bilgi var ve bunları sizinle sık sık haberlerimizde paylaşıyoruz. Bu kez Galaxy S10'la ilgili öğrenilen önemli detay cihazların kapasitesiyle ilgili.
5G desteğine sahip olması beklenen Galaxy S10'un depolama hafızasının 1 TB'ı bulacağı belirtiliyor. 12 GB RAM ile uygulamaları çalıştırmada hayli iyi performans göstermesi beklenen telefonun tasarımı da önceki telefon modellerine göre hayli farklı olacak. İnternete sızan pek çok görsel bulunuyor; ancak telefona ait net bir görüntü henüz elimizde yok.
Gelelim fiyatına... Fiyatını henüz Samsung paylaşmış değil; ancak 1 TB kapasite ve 12 GB RAM ile cihazın oldukça pahalı olacağını kolayca söyleyebiliriz.
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