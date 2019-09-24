Samsung Galaxy S10 için kamera güncellemesi geldi
Samsung, Galaxy S10 serisi bünyesinde önemli bir güncellemeyi kullanıcılara sundu. Kamera odaklı gelen bu güncelleme ile bakın Galaxy S10 serisinde ne değişecek?
Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlarını kapsayan bir kamera güncellemesi yayınladı. Güncelleme sonrası Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus, yeni kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S10, G973FXXU3ASIG etiketine sahip olan güncellemeyi alırken, Galaxy S10 Plus modeli G975FXXU3ASIG etiketli güncelleme aracılığıyla tazelendi. Galaxy S10E modeli ise G970FXXU3ASIG kodlu güncelleme vasıtasıyla yenilendi.
Güncelleme ile birlikte cihazların ön kameralarına da gece modu özelliği geliyor. Bu da selfie görüntülerin gece karanlığında çok daha başarılı olacağı anlamına geliyor. Diğer yandan Hyperlapse modu sayesinde hızlandırılmış sinematik görüntüler elde edebilirken, AR Doodle özelliği ise videoların canlı bir şekilde değiştirilmesine olanak verecek.
Galaxy S10 serisi kameraları bundan böyle bir fotoğrafın odağı olan nesneyi ve o nesnenin arka planını ayrı ayrı yakalayabilecek. Bu sayede odaklanılan nesneden net bir görüntü elde edilecek ve nesnenin arka tarafı bulanıklaştırılacak.
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