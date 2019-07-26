Samsung Galaxy S10 için flaş güncelleme: Neler değişiyor?
Samsung, Galaxy S10 serisi telefonları için sürpriz bir güncellemeyi kullanıma sundu. Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus'ı kapsayan güncelleme ile bakın cihazlarda ne değişecek?
Samsung, Galaxy S10 serisi telefonları için önemli bir güncellemeyi yayınladı. Temmuz ayı güvenlik yamalarını da içeren güncelleme, cihazları hem daha stabil hem de güvenilir hale getiriyor. Depolama alanında 390 MB yer kaplayan güncelleme, özellikle WiFi ve Bluetooth bağlantısında yaşanabilecek teknik sorunları ortadan kaldırırken, diğer yandan bu bağlantıların daha stabil çalışmasına olanak veriyor.
Ayrıca cihazda bulunan bir dizi güvenlik açığını da kapatan güncelleme, şimdilik sadece İsviçre ve Almanya'da kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca güncellemenin Exynos işlemciden güç alan Galaxy S10 serisi telefonlar için yayınlandığını da belirtelim. Ancak bir sonraki aşamada diğer cihazlara da ilgili güncelleme elbette gelecek.
Galaxy S10 serisi telefonlardan birine sahipseniz güncellemeyi indirebilmek için Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin.
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