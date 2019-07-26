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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.07.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 için flaş güncelleme: Neler değişiyor?

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Samsung Galaxy S10 için flaş güncelleme: Neler değişiyor?

Samsung, Galaxy S10 serisi telefonları için sürpriz bir güncellemeyi kullanıma sundu. Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus'ı kapsayan güncelleme ile bakın cihazlarda ne değişecek?

Samsung, Galaxy S10 serisi telefonları için önemli bir güncellemeyi yayınladı. Temmuz ayı güvenlik yamalarını da içeren güncelleme, cihazları hem daha stabil hem de güvenilir hale getiriyor. Depolama alanında 390 MB yer kaplayan güncelleme, özellikle WiFi ve Bluetooth bağlantısında yaşanabilecek teknik sorunları ortadan kaldırırken, diğer yandan bu bağlantıların daha stabil çalışmasına olanak veriyor.

Ayrıca cihazda bulunan bir dizi güvenlik açığını da kapatan güncelleme, şimdilik sadece İsviçre ve Almanya'da kullanıma sunulmuş durumda. Ayrıca güncellemenin Exynos işlemciden güç alan Galaxy S10 serisi telefonlar için yayınlandığını da belirtelim. Ancak bir sonraki aşamada diğer cihazlara da ilgili güncelleme elbette gelecek. 

Galaxy S10 serisi telefonlardan birine sahipseniz güncellemeyi indirebilmek için Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin. 

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