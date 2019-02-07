Samsung Galaxy S10, Galaxy Buds ile birlikte gelecek
Samsung'un önümüzdeki günler duyurusunu yapacağı yeni telefon serisi Galaxy S10, kablosuz mini kulaklıkları Galaxy Buds ile birlikte dünyaya duyurulacak. Peki yeni kulaklıklar nasıl olacak?
Telefonlar bir yana aksesuar ürünleri de teknoloji üreticileri için hayli büyük öneme sahip. Kullanıcıların kendi aksesuar ürünlerini kullanması için yoğun çaba içerisinde olan şirketler, bu alanda da büyük bir rekabetin içinde. Bu kapsamda Samsung, sadece yeni telefonlarını duyurmakla kalmayıp yeni nesil kablosuz kulaklıklarını da dünyaya duyurması bekleniyor.
Galaxy Buds adını taşıması beklenen bu kulaklılar, kullanıcılara daha zengin bir ses deneyimi sunabilmesi için AKG'nin üstün ses teknolojisine sahip olacak. Ayrıca geçen yılki Gear IconX'in devamı niteliğinde piyasaya sürüleceğini de belirtelim.
WinFuture tarafından paylaşılan son görüntü, Galaxy Buds'ın neye benzeyeceğini de ortaya koyuyor. Galaxy S10 ile şarj olabildiği için kullanımı oldukça prati olan ürün, Galaxy S10 üzerinden kablosuz şarj olacak. Böylece kulaklığı şarj etmek için ayrıca uğraşmayacaksınız.
Apple Airpods'a rakip olması beklenen Galaxy Buds'ın 149 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
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