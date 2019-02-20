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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.02.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu! Çok şaşıracaksınız

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Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu! Çok şaşıracaksınız

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un TSİ bu akşam saatlerinde tanıtması beklenen yeni oyuncakları Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın fiyatları belli oldu. Ancak fiyatlar sizi fazlasıyla şaşırtacak!

Samsung'un bugün gerçekleşecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S10 serisi uzun bir süredir gündemde yer ediniyordu. Hakkında hemen hemen tüm detayların öğrenildiği telefonların fiyatı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S10 ailesinden S10 Plus 12 GB RAM ve 1 TB depolama hafızasıyla birçok anlamda telefon pazarında bir ilki başaracak. Aynı zamanda 8 GB RAM ve 512 GB depolama hafısazıyla dikkat çeken telefon Exynos 920 İşlemciden güç alırken ekran tarafında ise 6.3 inçlik 1440 x 3040 piksel çözünürlük ile geliyor.

Fiyatlara gelecek olursak 6 GB RAM‘e ve 128 GB depolamaya sahip olan S10 Plus 899 dolar, 8 GB RAM‘lı ve 512 GB dahili hafızalı S10 Plus ise 1099 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak. Serinin en güçlü telefonu 12 GB RAM ve 1 TB depolama hafızaya sahip S10 Plus olacak. Bu model 1399 dolar fiyata sahip.

Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu Çok şaşıracaksınız

Samsung Galaxy S10 serisinin fiyat listesi şu şekilde:

Galaxy S10e 4 GB RAM /128 GB dahili hafıza – 669 dolar (3.553 TL)

Galaxy S10 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza –  799 dolar (4.244 TL)

Galaxy S10 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza – 999 dolar ( 5.306 TL)

Galaxy S10 Plus 6 GB RAM – 899 dolar (4.775 TL)

Galaxy S10 Plus 8 GB RAM – 1099 dolar ( 5.837 TL)

Galaxy S10 Plus 12 GB RAM – 1399 dolar ( 7.430 TL)

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