Samsung Galaxy S10 fiyatları belli oldu! Cepler fena yanacak
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un uzun süredir beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarının fiyatı nihayet belli oldu. Ancak bu fiyatlar kullanıcıların canını biraz sıkacak gibi görünüyor.
Son günlerde sızıntılarla gündeme gelen Galaxy S10 modellerinin İtalya fiyatları TuttoAndroid sitesi tarafından ortaya çıkarılmıştı. Yaşanan gelişmeyle beraber cihazların Avrupa fiyatları da hemen hemen belli oldu.
İtalya satış fiyatlarının aşağı yukarı Avrupa fiyatıyla denk olduğunu düşünürsek Avrupa fiyatları da büyük ölçüde belirlenmiş oluyor. Ortaya çıkan fiyatlarda Galaxy S10 ailesinin Galaxy S9 fiyatlarından daha pahalı olduğunu görüyoruz.
Yayınlanan rapora göre Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyata sahip modeli Exynos 9820 ve 4 GB RAM ile gelen Galaxy S10E olacak. Bu modelin İtalya fiyatı 799 Euro olması bekleniyor.
Galaxy S10 ise iki RAM seçeneğiyle satışa sunulacak. 6 GB RAM/128 GB depolama alanına sahip olan S10, 929 Euro fiyat etiketiyle çıkacak. 8 GB RAM/ 512 GB depolama alanıyla gelen Galaxy S10'un ise 1179 Euro olması bekleniyor.
Daha büyük ekran sahip olan Galaxy S10 Plus'ın 3 farklı modeli bulunacak. 6 GB RAM'e sahip model 1049 Euro, 8 GB RAM 1289 Euro, 12 GB RAM 1599 Euro olacak. Paylaşılan raporda Galaxy S10 ailesinin 20 Şubatta Ön siparişe, 8 Martta ise satışa çıkarılacağı belirtiliyor.
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