Samsung Galaxy S10 canlı görüntülendi!
Samsung'un bu yıl satışa çıkaracağı üç telefondan biri olan Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus için geri sayım sürüyor. Şirket, yeni telefonuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmazken, Galaxy S10'un çalışır halde canlı görüntülenmesi şaşkınlık yarattı.
Samsung'un önümüzdeki aylarda resmi duyurusunu yapmayı planladığı üç yeni telefonu bulunuyor. Bunlar Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ile birlikte fiyat/performans olarak daha çok keseye uygun bir model olan Galaxy S10 Lite. Bu üç telefon hakkında henüz net bilgiler yok; ancak cihazlara ait yeni görüntüler internete sızmaya devam ediyor. Son olarak Galaxy S10'un kullanım sırasında çekilen görüntüsü ilk kez karşımıza çıktı.
Yayınlanna bu son görüntülerde Galaxy S10 modelinde, Samsung’un Infinity-O olarak adlandırdığı ekran yer alıyor. Bu tür bir ekranı geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanan Galaxy A8s‘te görmüştük.
Galaxy S10’da kullanılması ise, Samsung’un ilk kez amiral gemisi telefonda herhangi bir noktasında kesik barındıran bir ekrana yer verilmesi anlamına gelecek.
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