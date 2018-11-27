Samsung Galaxy S10 böyle görünecek!
Samsung'un gelecek yıl tanıtmayı planladığı Galaxy S10'un tasarımının nasıl olacağı ortaya çıktı. İşte Galaxy S10'un muhtemel görünümü...
Samsung'un Galaxy S10'uyla ilgili yeni bilgiler internete sızmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan detaylar ile birlikte S10 modelleri ile birlikte karşımıza çıkacak olan muhtemel ekran tasarımı netleşti diyebiliriz.
Samsung’a yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Galaxy A8s ekranında yer alacak olan kamera deliğinin genişli 6.7 mm olarak gösteriliyor. Kamera sensörünü ekranın sol üst köşesine yerleştirecek olan teknoloji devi, böylece kullanıcılara daha fazla kullanılabilir ekran alanı sunacak.
Tüm bu bilgilerin ışığında MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy S10 modelleri de bu ekran tasarımını benimseyecek. Bugün paylaşılan rapora göre, A8s modelinde yer alacak olan 6.7 mm’lik kamera deliği genişliği S10 modelleri ile birlikte 2 veya 3 milimetre daralacağı belirtiliyor. Böylece, ekranın içine gömülecek olan kamera daha az yer kaplayacak.
Kutudan Android 9.0 Pie güncellemesiyle çıkacak olan Samsung’un yeni amiral gemileri, One UI arayüzle de kullanıcılara bambaşka bir akıllı telefon deneyimi yaşatacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle