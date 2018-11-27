Samsung Galaxy S10 böyle görünecek!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
27.11.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 böyle görünecek!

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Samsung Galaxy S10 böyle görünecek!

Samsung'un gelecek yıl tanıtmayı planladığı Galaxy S10'un tasarımının nasıl olacağı ortaya çıktı. İşte Galaxy S10'un muhtemel görünümü...

Samsung'un Galaxy S10'uyla ilgili yeni bilgiler internete sızmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan detaylar ile birlikte S10 modelleri ile birlikte karşımıza çıkacak olan muhtemel ekran tasarımı netleşti diyebiliriz.

Samsung’a yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Galaxy A8s ekranında yer alacak olan kamera deliğinin genişli 6.7 mm olarak gösteriliyor. Kamera sensörünü ekranın sol üst köşesine yerleştirecek olan teknoloji devi, böylece kullanıcılara daha fazla kullanılabilir ekran alanı sunacak.

Samsung Galaxy S10 böyle görünecek

Tüm bu bilgilerin ışığında MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy S10 modelleri de bu ekran tasarımını benimseyecek. Bugün paylaşılan rapora göre, A8s modelinde yer alacak olan 6.7 mm’lik kamera deliği genişliği S10 modelleri ile birlikte 2 veya 3 milimetre daralacağı belirtiliyor. Böylece, ekranın içine gömülecek olan kamera daha az yer kaplayacak.

Kutudan Android 9.0 Pie güncellemesiyle çıkacak olan Samsung’un yeni amiral gemileri, One UI arayüzle de kullanıcılara bambaşka bir akıllı telefon deneyimi yaşatacak.

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