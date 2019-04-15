Samsung Galaxy S10 5G'de can sıkan hata
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un 5G desteğine sahip telefonu Galaxy S10 5G'nin satışına başlandı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda cihazların 5G bağlantısını kurmakta sorun yaşadığı ortaya çıktı.
Samsung'un 5G desteğine sahip ilk telefonu olan Galaxy S10 5G'nin çeşitli güncellemeler almasına karşılık 5G'ye bağlanmada sorun yaşattığı belirtiliyor. Cİhazı satın alan kullanıcılar, 5G'ye bağlanmayı başardıklarını, ancak kısa bir süre 5G'de kalıp 4G'ye düşmek zorunda kaldıklarına dikkat çekerken, sorunun düzelmesi için cihazın birkaç kez yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çekti.
Güney Kore'de Galaxy S10 5G telefonlarını kullananlar, 5G'de uzun süre kalamadıklarından şikayetçi. Galaxy S10 5G'lerde 5G sinyali güçlü olmadığı durumlarda 5G'den 4G'ye geçmek için ayrı antenlere sahip. Ancak kullanıcıların şikayetine bakıldığında bu geçiş bazı zamanlar olmadığı gibi, internetin tamamen kesilmesi durumu söz konusu.
Bir diğer dikkat çeken nokta ise Samsung'un sorundan haberdar olması ve bu sorunu düzeltmek için güncelleme yayınlamasına karşın problemin halen devam etmesi...
Bakalım şirket 5G sorununu aşabilmek için yeni güncellemeyi ne zaman kullanıcılarına sunacak?
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