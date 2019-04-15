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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.04.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 5G'de can sıkan hata

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Samsung Galaxy S10 5G'de can sıkan hata

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un 5G desteğine sahip telefonu Galaxy S10 5G'nin satışına başlandı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda cihazların 5G bağlantısını kurmakta sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Samsung'un 5G desteğine sahip ilk telefonu olan Galaxy S10 5G'nin çeşitli güncellemeler almasına karşılık 5G'ye bağlanmada sorun yaşattığı belirtiliyor. Cİhazı satın alan kullanıcılar, 5G'ye bağlanmayı başardıklarını, ancak kısa bir süre 5G'de kalıp 4G'ye düşmek zorunda kaldıklarına dikkat çekerken, sorunun düzelmesi için cihazın birkaç kez yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çekti. 

Güney Kore'de Galaxy S10 5G telefonlarını kullananlar, 5G'de uzun süre kalamadıklarından şikayetçi. Galaxy S10 5G'lerde 5G sinyali güçlü olmadığı durumlarda 5G'den 4G'ye geçmek için ayrı antenlere sahip. Ancak kullanıcıların şikayetine bakıldığında bu geçiş bazı zamanlar olmadığı gibi, internetin tamamen kesilmesi durumu söz konusu.

Bir diğer dikkat çeken nokta ise Samsung'un sorundan haberdar olması ve bu sorunu düzeltmek için güncelleme yayınlamasına karşın problemin halen devam etmesi... 

Bakalım şirket 5G sorununu aşabilmek için yeni güncellemeyi ne zaman kullanıcılarına sunacak?

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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