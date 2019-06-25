Samsung Galaxy S10 5G satış rakamları belli oldu
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un 5G desteğine sahip iki telefonundan biri olan Galaxy S10 5G'nin satış rakamları açıklandı.
Satışa sunulmasının üzerinden 80 günü aşkın bir zaman geçen Samsung Galaxy S10 5G, 1 milyonluk satış rakamıyla Samsung'un yüzünü güldürdü. Bir günde yaklaşık 15 bin adet satılan Galaxy S10 5G'nin bu satış rakamı sadece Güney Kore sınırlarını kapsıyor. LG'nin 5G desteğine sahip benzer modeli olan LG V50 ThinQ 5G ise 10 Mayıs'ta satışa sunuldu ve bugüne dek 280 bin adet sattı. Bu noktada Galaxy S10 5G'nin ezici bir üstünlüğe sahip olduğu görülüyor.
5G teknolojisini destekleyen bu cihazlar ile 5G'nin bulunduğu bir bölgede PUBG'yi telefonunuza indirmek istediğinizde sadece saniyeler sürüyor. Hal böyle olunca hemen herkes bu hıza sahip olmak istiyor; ancak 5G'nin tam olarak oturduğu ve aktif olduğu ülkelerde satışa sunulan Galaxy S10 5G, şimdilik ülkemizde satışa sunulmayacak.
GALAXY S10 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ
6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1440+ piksel çözünürlük sunan Galaxy S10 5G, parmak izi okuma işlemini ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Yeni ekran tasarımı sayesinde çift ön kamera cihazın ekranına gömülü şekilde geliyor.
Galaxy S10 serisinin diğer üyeleri ile benzer şekilde satışa sunulduğu bölgeye göre cihaza gücünü Snapdragon 855 veya Exynos 9820 veriyor. 8 GB RAM’e 512 GB depolama alanı eşlik ederken, bu modelde microSD kart yuvası yok.
Galaxy S10’un üç arka kamerası olduğu gibi bu cihazda yer alırken, 1 adet 3D derinlik algılama sensörü eklenmiş durumda. Yani, cihazın arka tarafında toplamda dört kamera bulunuyor.
12 Megapiksel çözünürlüğündeki, diyaframı f/1.5 ile f/2.4 arasında değişebilen geniş açılı ana kameraya, 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 telefoto ve 16 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.
Arka kameralar video tarafında farkını ortaya koyarak 4K HDR10+ video çekim desteği sunuyor. Ön tarafta ise yine 4K video kaydı yapabilen 10 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alırken, buna 3D ToF sensörü eşlik ediyor.
4500 mAh’lık bataryadan beslenen telefon, 25W’a kadar hızlı şarj desteğine sahip. Kısacası Galaxy S10’da ne varsa, S10 5G modelinde fazlasıyla karşımıza çıkıyor.
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