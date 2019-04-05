Samsung Galaxy S10 5G kutusundan çıktı
Samsung'un 5G desteğine sahip ilk telefonlarından biri olan Galaxy S10 5G, her ne kadar yakın zamanda ülkemize gelmeyecek olsa da kullanıcıların merakla beklediği ürünler arasında. Peki henüz dünya genelinde de kullanıcılarıyla buluşmayan telefonun kutusunda neler var?
Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy S10 serisinin en güçlü telefonu olma özelliğine sahip. Arkasında 5G teknolojisi de bulunan cihazın kutusundan çıkanlar ise merak konusu; zira henüz satışa sunulmadığı için ürünle ilgili pek çok iddia söz konusu. Bunlardan biri de hızlı şarj konusunda... Kutu açıldıktan sonra 25 W USB Type-C şarj aleti dikkat çekerken, her iki tarafı USB Type-C kablo, AKG kulaklıklar ve USB Type-C > USB-A dönüştürücü adaptörle de karşılaşıyorsunuz.
Diğer Galaxy S10 serisi telefonların kutularından ise 15Q hızlı şarj aleti çıkıyor. Bu da Galaxy S10 5G'nin çok daha hızlı bir şekilde şarj olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Samsung, ilk kez her iki tarafı USB Type-C arayüzü olan kabloyu da cihazla birlikte veriyor.
Hızlı şarj özelliğinin yanı sıra Galaxy S10 Plus ile Galaxy S10 5G'nin bir diğer önemli farkı da arka kameraya yerleştirilen 3D ToF sensörü.
TOF 3D teknolojisi nedir?
TOF 3D teknolojisi, ilk olarak daha önce söylendiği gibi ekranın altında çalışmıyor. Ancak bu teknoloji için bir ekran çentiğine de ihtiyaç bulunmuyor. Çerçeveye konacak ufak bir boşlukta çalışan TOF (time of flight) teknolojisi, bu açıdan büyük donanımsal değişiklikler istemiyor. Bu yeni teknoloji, gönderdiği ışığın geri dönüşünü hesaplayarak ortamın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor. Yapay zeka ile birleştirilen bu teknoloji, iPhone X‘dan daha güvenli (10 kat daha fazla 300 bin noktadan tarama) yüz tanıma yapabiliyor.
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