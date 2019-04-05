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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.04.2019 - 08:21, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 5G kutusundan çıktı

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Samsung Galaxy S10 5G kutusundan çıktı

Samsung'un 5G desteğine sahip ilk telefonlarından biri olan Galaxy S10 5G, her ne kadar yakın zamanda ülkemize gelmeyecek olsa da kullanıcıların merakla beklediği ürünler arasında. Peki henüz dünya genelinde de kullanıcılarıyla buluşmayan telefonun kutusunda neler var?

Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy S10 serisinin en güçlü telefonu olma özelliğine sahip. Arkasında 5G teknolojisi de bulunan cihazın kutusundan çıkanlar ise merak konusu; zira henüz satışa sunulmadığı için ürünle ilgili pek çok iddia söz konusu. Bunlardan biri de hızlı şarj konusunda... Kutu açıldıktan sonra 25 W USB Type-C şarj aleti dikkat çekerken, her iki tarafı USB Type-C kablo, AKG kulaklıklar ve USB Type-C > USB-A dönüştürücü adaptörle de karşılaşıyorsunuz.

Diğer Galaxy S10 serisi telefonların kutularından ise 15Q hızlı şarj aleti çıkıyor. Bu da Galaxy S10 5G'nin çok daha hızlı bir şekilde şarj olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Samsung, ilk kez her iki tarafı USB Type-C arayüzü olan kabloyu da cihazla birlikte veriyor.

Samsung Galaxy S10 5G kutusundan çıktı

Hızlı şarj özelliğinin yanı sıra Galaxy S10 Plus ile Galaxy S10 5G'nin bir diğer önemli farkı da arka kameraya yerleştirilen 3D ToF sensörü. 

TOF 3D teknolojisi nedir?

TOF 3D teknolojisi, ilk olarak daha önce söylendiği gibi ekranın altında çalışmıyor. Ancak bu teknoloji için bir ekran çentiğine de ihtiyaç bulunmuyor. Çerçeveye konacak ufak bir boşlukta çalışan TOF (time of flight) teknolojisi, bu açıdan büyük donanımsal değişiklikler istemiyor. Bu yeni teknoloji, gönderdiği ışığın geri dönüşünü hesaplayarak ortamın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor. Yapay zeka ile birleştirilen bu teknoloji, iPhone X‘dan daha güvenli (10 kat daha fazla 300 bin noktadan tarama) yüz tanıma yapabiliyor.

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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