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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.03.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 5G çıkış tarihi belli oldu

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Samsung Galaxy S10 5G çıkış tarihi belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı ve 5G desteğine sahip yeni akıllı telefonu Galaxy S10 5G'yi sonunda satışa çıkarıyor. İşte o tarih...

Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'ne damga vuran iki teknoloji vardı: Biri 5G, diğeri de ekranı katlanabilen telefonlardı. Samsung, her iki teknolojide de son çözümlerini dünyaya duyurdu ve bu ürünleri tüketicilerle buluşturmak için gün sayıyor. Samsung'un Galaxy S10 serisindeki tek 5G desteğine sahip telefonu olan Galaxy S10 5G, arka yüzündeki 5G logosuyla geliyor. 

Şirket, 5 Nisan itibarıyla yeni telefonlarının satışına başlıyor. Ancak bu çıkış tarihi, şimdilik Güney Kore sınırlarını kapsıyor. Dünya genelinde ürünün ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak yakın zamanda Galaxy S10 5G'nin Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. 

Samsung Galaxy S10 5G çıkış tarihi belli oldu

Bunun yanı sıra şirket, Galaxy S10 5G için ön sipariş de toplamıyor; yani 5 Nisan'da doğrudan satışa sunulacak. 

Cihazın fiyatı ise 1330 dolar seviyelerinde.

Samsung Galaxy S10 5G: Maalesef Türkiye'ye gelmeyecek!Samsung'un duyurduğu yeni telefonlarından Galaxy S10 5G, şirketin en iyi telefonlarından biri olacak ve adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini destekleyecek. İnceledik... Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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