Samsung Galaxy Note serisine düşük fiyatlı model geliyor
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yüksek fiyatıyla dikkat çeken Galaxy Note 10 serisinin ardından daha uygun fiyat etiketine sahip bir Galaxy Note modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Samsung, düşük fiyatlı yeni bir Galaxy Note modeli üzerinde çalışıyor. En azından şirkete yakın kaynakların iddiası bu yönde. Sammobile'ın keşfettiği SM-N770F model numaralı cihaz, bu telefonu işaret ediyor.
SM-N9xx biçimindeki N ile başlayan model numaraları, Galaxy Note serisi tarafından kullanılıyor. Site bundan yola çıkarak SM-N770F'nin amiral gemisi düzeyinden olmayan bir Note olabileceğini ileri sürüyor. Site, bu tahmininde Samsung'un SM-F700F model numarasıyla geliştirdiği uygun fiyatlı katlanabilen telefonundan yola çıktığını söylüyor. Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy Fold, SM-F900F model numarasıyla gelirken, uygun fiyatlı katlanan telefon SM-F700F olduğuna göre, siteye göre aynısı Galaxy Note serisinde de yaşanabilir.
S Pen'in daha uygun bir fiyatla daha erişilebilir hale gelmesi yerinde bir hamle olabilir. Şimdilik bilinen tek gerçek, SM-N770F'nin 128GB depolama seçeneğinin olacağı.
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