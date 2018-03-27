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    Samsung Galaxy Note 9’un pili nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    Samsung tarafından yaz aylarında tanıtılması beklenen Galaxy Note 9 ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Son ortaya çıkan bilgilere göre Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, 3.850 mAh pil kapasitesine sahip olacak.

    Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte, Note 7 de yaşadığı sorunu telafi etmişti. Şimdi Note 8 de yakaladığı başarıyı daha ileri götürmek isteyen şirket, Note 9’da 3850 mAh kapasiteli batarya kullanacak. Note 8’in ise 3300 mAh batarya kapasitesi bulunuyordu. Telefonun diğer özelliklerine gelecek olursak, Galaxy Note 9’un, 6.3 inç boyutunda 2960x1440 piksel Super AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor.

     İşlemci olarak Exynos 9810 ya da Snapdragon 845 kullanacak olan cihazın, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunabilir. Telefonun arka tarafında çift lensli 12 megapiksel bir kamera sisteminin yer alacağı düşünülüyor. Telefonun ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir kamera olması bekleniyor.

    Etiketler: Özellikleri , Pil kapasitesi
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