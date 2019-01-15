Samsung Galaxy Note 9 kullanıcıları için çok üzücü gelişme
Samsung'un Galaxy Note 9 telefonları için kullanıcıların canını sıkacak bir gelişme yaşandı. Kullanıcıların uzun süredir dört gözle beklediği Android Pie güncellemesinin Galaxy Note 9'lara sunulma tarihi ertelendi.
Samsung'un geçen yıla damga vuran telefonu Galaxy Note 9 için bir süredir kullanıcılar Google'ın en yeni işletim sistemi sürümü Android 9 Pie güncellemesini bekliyordu. Ancak yaşanan son gelişme, kullanıcıların bir süre daha güncellemeyi bekleyeceğini gösteriyor. Android Pie güncellemesinin 15 Ocak tarihinde yayınlanması planlanıyordu; ancak yeni bir kararla bu tarih 1 Şubat'a çekilmiş durumda.
Galaxy Note 9'un Android Pie güncellemesini almasıyla birlikte telefonda önemli değişiklikler olacak. One UI arayüzüne kavuşacak olan bu telefonlarda her ne kadar Android Pie beta sürümü kullanılabiliyor olsa da, resmi güncelleme yayınlanmadığı için kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.
Yaşanan bu tarih erteleme sorunu sadece Türkiye'yi değil, pek çok ülkeyi kapsıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle