Samsung Galaxy Note 9 için yeni güncelleme geldi
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy Note 9 için sessiz sedasız yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme ile bakın neler değişiyor?
Bir süre önce Galaxy Note 8 için yayınlanan güvenlik güncellemesi bu kez Galaxy Note 9'lara geldi. Nisan ayı güvenlik güncellemesinin telefonlara indirilmesiyle birlikte pek çok minör güvenlik açığı kapatılırken, güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor.
İlk olarak Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'da güncelleme kullanıcılarla buluşmuş durumda. Yani Galaxy Note 9 kullanıcısıysanız ve güncellemeyi henüz göremiyorsanız arada bir Ayarlar altından güncellemeyi kontrol etmeyi unutmayın.
Yeni güncellemenin ağırlıklı olarak güvenlik yaması olduğu dikkat çekerken; diğer yandan bazı küçük yeni özellikleri de telefonlara ekliyor. Galaxy S9'lara Şubat ayında gelen güncelleme ile sunulan Gece Modu özelliğinin Galaxy Note 9'lara bu güncellemeyle gelebilme ihtimali de söz konusu.
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