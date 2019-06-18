Samsung Galaxy Note 9 için gece modu aktif oldu
Samsung'un geçen yıl tanıttığı Note serisinin son halkası Galaxy Note 9 için gece modu özelliği nihayet aktif hale getirildi. 704 MB alan kaplayan güncellemeyle gelen gece modu özelliği, beraberinde bir dizi güvenlik yaması da sunuyor.
Gece modu, karanlıkta veya loş ışıkta cihazların çok daha iyi çekim yapabilmesini sağlıyor. Gece modunun telefonlara eklenmesiyle birlikte Galaxy Note 9'a gelen yeni güncelleme sayesinde cihaz artık çok daha iyi poz yakalayabilecek.
Gece modunu da aktif olarak kullanmaya başlayan cihaza eklenen bir diğer özellikse QR yani kare kod okuyucu oldu. Yani kullanıcılar kameralarını açıp herhangi bir QR kodunu okuttuklarında doğrudan ilgili bağlantıya yönlendirilecek.
Haziran ayı güvenlik paketini de içeren güncelleme kademeli olarak dağıtılmaya başlamış durumda ve iki hafta içerisinde tüm Galaxy Note 9 cihazlar bu güncellemeyi almış olacak.
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