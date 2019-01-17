Samsung Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi az önce yayınlandı!
Samsung'un amiral telefonu Galaxy Note 9 için TSİ 12.00 sularında Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte Galaxy Note 9'da bakın neler değişecek?
Galaxy Note 9 için 1 Şubat'ta beklenen Android Pie güncellemesi sürpriz bir şekilde bugün yayınlandı. Kullanıcılar Ayarlar menüsüne girerek güncellemelerini hemen telefonlarına indirebilecek. Peki yeni güncelleme ile birlikte telefonunuzda ne gibi değişiklikler göreceksiniz?
Android 9 altında çalışan One UI ile birlikte Samsung telefonlarda kayda değer bir dizi değişiklik de olacak. Örneğin yeni arayüz ile birlikte tek elle telefonu kullanmak çok daha kolay olacak. Bunun yanı sıra gece modu da bu güncellemeyle gelmiş olacak. Böylece gözleri beyaz tonlu renklerden yorulanlar için siyah opsiyonu da kullanıcıların kullanımına sunulacak.
Diğer yandan simgelerin de yeniden tasarlandığı, arayüzde yuvarlak köşeli hatların dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Simgelerle beraber fontlar da yenileniyor.
Son olarak One UI, kullanıcılara cihazın kapağını açmadan uygulamaları kullanabilme imkanı sunuyor. Kapağı açınca, kapak kapalıyken ekranda gözüken ilgili uygulama açılıyor. Yeni sistemle beraber telefonda aynı anda 3 tane uygulama da çalıştırabileceksiniz. Samsung uygulamaları 3 uygulamayı aynı anda çalıştırmaya destek sunuyor.
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