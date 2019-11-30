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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.11.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy 8 kullanıcıları için kötü haber

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Samsung Galaxy Note 8 ve Galaxy 8 kullanıcıları için kötü haber

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, telefonlarına yavaş yavaş Android 10 güncellemesi sunmaya başladı. Ancak şirketin Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 model telefonlarının bu güncellemeyi almayacağı ortaya çıktı.

Samsung, Android 10 güncellemesini dağıtacağı telefonları belirledi. İşte o telefonlar:

Nisan 2020 — Galaxy A7 2018 Nisan 2020 — Galaxy A9 2018 Nisan 2020 — Galaxy S9 Nisan 2020 — Galaxy S9+ Haziran 2020 — Galaxy J6 Temmuz 2020 — Galaxy J6+ Temmuz 2020 — Galaxy J8 Ocak 2020 — Galaxy Note 9 Eylül 2020 — Galaxy Tab A 10.5 Temmuz 2020 — Galaxy Tab S4 10.5 Mayıs 2020 — Galaxy A10 Mayıs 2020 — Galaxy A10s Mayıs 2020 — Galaxy A20 Haziran 2020 — Galaxy A20s Ocak 2020 — Galaxy A30 Mayıs 2020 — Galaxy A30s Nisan 2020 — Galaxy A50 Nisan 2020 — Galaxy A70 Mart 2020 — Galaxy A80 Ocak 2020 — Galaxy S10e Ocak 2020 — Galaxy S10 Ocak 2020 — Galaxy S10+ Ocak 2020 — Galaxy Note 10 Ocak 2020 — Galaxy Note 10+ Ağustos 2020 — Galaxy Tab A8 (2019) Ağustos 2020 — Galaxy Tab A 10.1 (2019) Temmuz 2020 — Galaxy Tab S5e Nisan 2020 — Galaxy Tab S6 

Ancak Android 10 güncellemesi alacak telefonlar listesinde beklentilerin aksine Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modelleri yer almıyor. Bu da Android 10 güncellemesi için bu telefonların düşünülmediğini akıllara getiriyor. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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