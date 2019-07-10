Samsung Galaxy Note 10'un tanıtım videosu ortaya çıktı
Samsung, çok yakında Galaxy Note 10 serisi telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 7 Ağustos'ta New York'ta yapılacak etkinlikte duyurusunun yapılması beklenen yeni telefonlara ait tanıtım videosu da ortaya çıktı.
Samsung, Unpacked adını verdiği etkinlikte yeni cihazlarını duyurmaya hazırlanıyor. Ancak şirket sadece Galaxy Note 10 serisini değil, yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 başta olmak üzere yeni tabletlerini de gün yüzüne yine bu etkinlikte çıkaracak. Ancak etkinliğe sayılı günler kala Galaxy Note 10'un tanıtım videosu yayınlandı.
Etkinlik 7 Ağustos'ta yapılacak olsa da ABD'de gerçekleştirileceğinden 7 Ağustos'un ardından TSİ 00.00'da yani 8 Ağustos'ta etkinlik başlıyor olacak. Zorluklara veda edin ve güçlülere merhaba deyin! 8 Ağustos 2019’da bir sonraki güçlü Galaxy’e bakın.’ açıklamasıyla birlikte paylaşılan tweet'te Galaxy Note 10'a ait görüntüler ise paylaşılmamış.
GALAXY NOTE 10 NASIL OLACAK?
Zorluklara veda edin ve güçlülere merhaba deyin! 8 Ağustos 2019’da bir sonraki güçlü Galaxy’e bakın.’ açıklamasıyla birlikte paylaşılan tweet'te Galaxy Note 10'a ait görüntüler ise paylaşılmamış.
Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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