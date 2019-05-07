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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.05.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10'un sürpriz özelliği ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy Note 10'un sürpriz özelliği ortaya çıktı!

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un yaz aylarında duyurması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 10'un özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şirketin bugüne dek ürettiği en iyi telefonu olması beklenen Galaxy Note 10'un en dikkat çeken yanlarından biri bakın ne olacak?

Galaxy Note 10'un özellikleri belli olmaya başladı; ancak henüz tanıtılmasına birkaç ay olduğundan dolayı şimdilik sızıntılara bakarak telefonun muhtemel özelliklerini görebiliyoruz. Son olarak Galaxy Note 10'un hızlı şarj teknolojisinin farkını gösteren yeni bir bilgi internette paylaşıldı. Samsung'a yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10'un hızlı şarj teknolojisi diğer telefonlardan bir adım önde olacak.

Şirketin satışa sunduğu yeni telefonlarının birçoğu 15W şarj desteğiyle geliyor. Samsung'un telefonlarından sadece iki tanesi 25W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Ancak uzun zamandır beklenen Galaxy Note 10 ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor. Son zamanlarda ortaya çıkan söylentiler, yeni modelin en az 25W şarj desteğine sahip olacağını belirtiyor.

Ancak daha da önemlisi, Galaxy Note 10'un 50W hızlı şarj teknolojisini de kullanma ihtimali... Bu da telefonun sadece 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabilmesi anlamına geliyor. Elbette teorik olarak bu mümkün; uygulama bunun mümkün olup olmadığını ise gerçekten cihazın bu teknolojiyle gelmesiyle anlayacağız.

Diğer yandan Galaxy S10 serisinde olduğu gibi, Galaxy Note 10 da farklı modellerle gelecek. Galaxy Note 10, Galaxy Note 10e, Galaxy Note 10 5G gibi modellerle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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