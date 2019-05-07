Samsung Galaxy Note 10'un sürpriz özelliği ortaya çıktı!
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un yaz aylarında duyurması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 10'un özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şirketin bugüne dek ürettiği en iyi telefonu olması beklenen Galaxy Note 10'un en dikkat çeken yanlarından biri bakın ne olacak?
Galaxy Note 10'un özellikleri belli olmaya başladı; ancak henüz tanıtılmasına birkaç ay olduğundan dolayı şimdilik sızıntılara bakarak telefonun muhtemel özelliklerini görebiliyoruz. Son olarak Galaxy Note 10'un hızlı şarj teknolojisinin farkını gösteren yeni bir bilgi internette paylaşıldı. Samsung'a yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10'un hızlı şarj teknolojisi diğer telefonlardan bir adım önde olacak.
Şirketin satışa sunduğu yeni telefonlarının birçoğu 15W şarj desteğiyle geliyor. Samsung'un telefonlarından sadece iki tanesi 25W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Ancak uzun zamandır beklenen Galaxy Note 10 ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor. Son zamanlarda ortaya çıkan söylentiler, yeni modelin en az 25W şarj desteğine sahip olacağını belirtiyor.
Ancak daha da önemlisi, Galaxy Note 10'un 50W hızlı şarj teknolojisini de kullanma ihtimali... Bu da telefonun sadece 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabilmesi anlamına geliyor. Elbette teorik olarak bu mümkün; uygulama bunun mümkün olup olmadığını ise gerçekten cihazın bu teknolojiyle gelmesiyle anlayacağız.
Diğer yandan Galaxy S10 serisinde olduğu gibi, Galaxy Note 10 da farklı modellerle gelecek. Galaxy Note 10, Galaxy Note 10e, Galaxy Note 10 5G gibi modellerle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.
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