Samsung Galaxy Note 10'un dört farklı sürümü olacak
Samsung'un yaz aylarında dünyaya duyurması beklenilen yeni amiral telefonu Galaxy Note 10, tıpkı Galaxy S10 serisinde olduğu gibi dört farklı modelle gelecek. Peki bu modeller nasıl olacak? Birbirlerinden farkı ne olacak?
Samsung'a yakın bazı kaynaklar, geçtiğimiz hafta şirketin Ağustos ayında iki Galaxy Note 10 modelini duyurmasının beklendiğine dikkat çekmişti; ancak bugün sızan bilgiler ise şirketin dört farklı Galaxy Note 10 üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Ancak bu kadar çok model olması kimseyi şaşırtmamalı; zira şirket Galaxy S10 serisinde de buna benzer bir ayrıştırma yapmıştı. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G olmak üzere seride 4 farklı telefon karşımıza çıkmıştı. Bu telefonlardan Galaxy S10e daha küçük ekranlı ve en uygun bütçeli Galaxy S10 model telefon olarak dikkat çekiyor. Galaxy S10 5G'ye geldiğimizde ise adından anlaşılacağı üzere 5G desteğine sahip tek telefon. Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus arasındaki fark da daha çok ekran büyüklüğünden ibaret.
Galaxy Note 10'da da böyle bir ayrım olması bekleniyor. Yani Galaxy Note 10, Galaxy Note 10e, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy Note 10 5G isimlerini duyarsak çok da şaşırmayacağız.
Galaxy Note 10 ile ilgili pek çok iddia var. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz cihazın tamamen tuşsuz bir yapıda olacağına dair söylentiler. Yani güç tuşu, ses kontrol tuşları ve hatta Bixby tuşu yerini dokunmatik arayüze bırakabilir.
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