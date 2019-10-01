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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.10.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 satışları Note 9'u geride bıraktı

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Samsung Galaxy Note 10 satışları Note 9'u geride bıraktı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu yeni amiral telefonu Galaxy Note 10, satış hacmi söz konusu olduğunda şirketin yüzünü güldürdü. Satış bazında Galaxy Note 9'u geride bırakan cihaz bakın toplamda ne kadar sattı?

Samsung'un büyük umutlar bağladığı Galaxy Note 10, kısa sürede Galaxy Note 9 satışlarını geride bırakmayı başardı. The Investor tarafından yayınlanan son rapora göre Samsung'un öngörüsü doğru çıkarken, Galaxy Note 9'un toplam satış adedi ile kıyaslandığında Galaxy Note 10 serisinin iki kat daha fazla sattığı belirtiliyor. 

25 gün içinde 1 milyondan fazla satan Galaxy Note 10, böylece Samsung'a tıpkı Galaxy S8 satışları gibi Samsung'un yüzünü güldürmüş durumda. Bu arada Galaxy Note 10'un bu başarısının şirketin ana vatanı Güney Kore satışlarıyla yakından ilişkisi olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy Note 10 satışları Note 9u geride bıraktı

Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 10 yan yana

KB Securities'in analistlerinden Lee Chang-min, Samsung'un pazara 10.5 milyon Galaxy Note 10 satacağını düşündüğünü belirtirken, 5G konusunda da satışları arttıracağını iddia ediyor. Zira Samsung'un 5G segmentinde çok fazla rekabet görmediğini, en büyük potansiyel rakibinin Huawei olduğu ve onun da ABD'de ticaret anlaşması konusunda sıkıntılı günler yaşadığı düşünüldüğünde, Samsung'un 5G konusunda elinin rahat olduğunu düşündüğünü dile getiriyor. Kaldı ki, bu konuda oldukça haklı.

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