Samsung Galaxy Note 10 satışları Note 9'u geride bıraktı
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu yeni amiral telefonu Galaxy Note 10, satış hacmi söz konusu olduğunda şirketin yüzünü güldürdü. Satış bazında Galaxy Note 9'u geride bırakan cihaz bakın toplamda ne kadar sattı?
Samsung'un büyük umutlar bağladığı Galaxy Note 10, kısa sürede Galaxy Note 9 satışlarını geride bırakmayı başardı. The Investor tarafından yayınlanan son rapora göre Samsung'un öngörüsü doğru çıkarken, Galaxy Note 9'un toplam satış adedi ile kıyaslandığında Galaxy Note 10 serisinin iki kat daha fazla sattığı belirtiliyor.
25 gün içinde 1 milyondan fazla satan Galaxy Note 10, böylece Samsung'a tıpkı Galaxy S8 satışları gibi Samsung'un yüzünü güldürmüş durumda. Bu arada Galaxy Note 10'un bu başarısının şirketin ana vatanı Güney Kore satışlarıyla yakından ilişkisi olduğunu belirtelim.
Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 10 yan yana
KB Securities'in analistlerinden Lee Chang-min, Samsung'un pazara 10.5 milyon Galaxy Note 10 satacağını düşündüğünü belirtirken, 5G konusunda da satışları arttıracağını iddia ediyor. Zira Samsung'un 5G segmentinde çok fazla rekabet görmediğini, en büyük potansiyel rakibinin Huawei olduğu ve onun da ABD'de ticaret anlaşması konusunda sıkıntılı günler yaşadığı düşünüldüğünde, Samsung'un 5G konusunda elinin rahat olduğunu düşündüğünü dile getiriyor. Kaldı ki, bu konuda oldukça haklı.
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