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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.04.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 Pro ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy Note 10 Pro ortaya çıktı!

Samsung'un yaz aylarında duyurması beklenen yeni kalemli telefonu Galaxy Note 10, dört farklı sürümle satışa çıkacak. Bunlardan birinin Galaxy Note 10 Pro olması bekleniyor.

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un bu yıl beklenen telefonlarından biri olan Galaxy Note 10, Galaxy S10 serisinde de olduğu gibi dört farklı modelle satışa çıkacak. Galaxy Note 10, Galaxy Note 10e, Galaxy Note 10 Pro ve Galaxy Note 10 5G şeklinde tanıtılması beklenen cihazların en güçlüsü ise Galaxy Note 10 Pro olacak.

Galaxy Note 10 serisi hakkında ortaya çıkan iddiaların en dikkat çekeni ise tamamen tuşsuz bir yapıda olacağı, bununla beraber çerçevelerinde inceltileceği konuşuluyor. Serinin en üst seviye telefonlarından Galaxy Note 10 Pro'nun özelliklerine bakacak olursak 6,75 inç AMOLED ekrana ve Snapdragon 855 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Samsung'un bu yıla damga vurması beklenen serisi Galaxy Note 10, tanıtımının ardından akıllı telefon piyasasını hareketlendirecek gibi gözüküyor.

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