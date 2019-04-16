Samsung Galaxy Note 10 Pro ortaya çıktı!
Samsung'un yaz aylarında duyurması beklenen yeni kalemli telefonu Galaxy Note 10, dört farklı sürümle satışa çıkacak. Bunlardan birinin Galaxy Note 10 Pro olması bekleniyor.
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung'un bu yıl beklenen telefonlarından biri olan Galaxy Note 10, Galaxy S10 serisinde de olduğu gibi dört farklı modelle satışa çıkacak. Galaxy Note 10, Galaxy Note 10e, Galaxy Note 10 Pro ve Galaxy Note 10 5G şeklinde tanıtılması beklenen cihazların en güçlüsü ise Galaxy Note 10 Pro olacak.
Galaxy Note 10 serisi hakkında ortaya çıkan iddiaların en dikkat çekeni ise tamamen tuşsuz bir yapıda olacağı, bununla beraber çerçevelerinde inceltileceği konuşuluyor. Serinin en üst seviye telefonlarından Galaxy Note 10 Pro'nun özelliklerine bakacak olursak 6,75 inç AMOLED ekrana ve Snapdragon 855 işlemciye sahip olması bekleniyor.
Samsung'un bu yıla damga vurması beklenen serisi Galaxy Note 10, tanıtımının ardından akıllı telefon piyasasını hareketlendirecek gibi gözüküyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle