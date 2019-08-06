Samsung Galaxy Note 10 Plus toplu taşımada görüntülendi

Samsung, Galaxy Note 10 serisi yeni telefonları için saatleri sayıyor. New York'ta gerçekleştirilecek etkinliğe paralel olarak Türkiye'de de özel bir etkinlik düzenleyen şirket, yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Ancak bu süreçte cihazın tanıtımından saatler önce yeni bir görüntü internete düştü. Çinli bir kullanıcı tarafından, Galaxy Note 10 Plus‘ı toplu taşıma aracında kullanılırken görüntüleyen kişi yaklaşık 30 saniye uzunluğunda bir video yayınlandı.



Görüntülere bakıldığında bugüne kadar Galaxy Note 10 ile ilgili internete sızan görüntülerin doğru olduğu dikkat çekiyor.



İlgili videoya hemen aşağıdaki YouTube bağlantısından ulaşabilirsiniz.







GALAXY NOTE 10 VE GALAXY NOTE 10 PLUS ÖZELLİKLERİ

Samsung, Galaxy Note 10 için gün sayıyor. Şirket, ilk kez Galaxy Note 10 serisini iki ayrı modelde satışa sunmaya hazırlanıyor: Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. Cihazla ilgili bugüne dek pek çok görüntü ve bilgi internete sızarken, cihazın kutusuna kadar pek çok detay gün yüzüne çıkmış durumda. Diğer yandan Galaxy Note 10'un tek başına gelmeyeceği de belli olurken, beraberinde Galaxy Watch Active 2 gibi şirketin yeni akıllı saat ve aksesuarları da görücüye çıkacak.

Galaxy Note 10'la ilgili son sızan görüntü, cihazın 3.5mm kulaklık yuvasına sahip olmayacağını gösterdi. Bunun yerine kullanıcılar USB-C bağlantısını kullanmak durumunda. Ancak kutudan çıkan dönüştürücü sayesinde kullanıcılar eski kulaklıklarını bu cihazlara bağlayabilecek. Dönüştürücünün ayrıca satılması yerine kutunun içinde gelmesi ise Samsung için artı puan olacak; zira Apple bu dönüştürücüyü ücretli bir şekilde satıyor. Şirket, sadece iPhone X'de ilk kez 3.5mm yuvasını kullanmayı bıraktığında kullanıcılarına bu kabloyu bedava vermiş ve iPhone X'in kutusunun bir parçası olmuştu.





Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. 6.3 inç'lik ekranıyla gelen Galaxy Note 10, 1080p ekran çözünürlüğünü destekliyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 veya Exynos 9825 işlemcilerinden birini kullanan cihaz, satışa sunulduğu ülkeye göre ya Snapdragon'lu modelle çıkacak, ya da Exynos'lu sürüm raflardaki yerini alacak.

25W hızlı şarj desteğine sahip olan Galaxy Note 10, 3500 mAh bataryaya sahip. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy Note 10'un 12 MP ana kamerası, 12 MP telefoto kamera ve 16 MP geniş açılı kamerası bulunuyor. 168 gram ağırlığında olan cihazın ise iki modeli bulunacak. Galaxy Note 10, 8 GB RAM ve 256 GB depolama hafızasıyla gelecek.





Galaxy Note 10 Plus (veya Galaxy Note 10 Pro) ise Galaxy Note 10'un seviye olarak bir tık üstü bir telefon. 6.8 inç'lik ekranı ve 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan cihaz, 4300 mAh bataryaya sahip. 45W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinden dolayı oldukça kısa sürede şarj olabilen cihazın arka yüzünde Galaxy Note 10'dan farklı larak dört kamera bulunuyor: 12 MP ana kamera+12 MP telefoto kamera+16 MP geniş açılı kamera ve ToF sensörü...

Gelelim fiyatlara... Galaxy Note 10'un 256 GB kapasiteli sürümü 999 eurodan satışa sunulacak. Galaxy Note 10 Plus söz konusu olduğunda ise 256 GB'lık modeli için kullanıcıların 1149 euroyu gözden çıkarması gerekecek.

Kutu içeriğinde AKG imzalı gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklıkla gelmesi beklenen Galaxy Note 10 serisi, siyah, kırmızı ve beyaz renklerde karşımızda olacak.



