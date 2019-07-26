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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.07.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 Plus satışa çıkıyor

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Samsung Galaxy Note 10 Plus satışa çıkıyor

Samsung, henüz Galaxy Note 10 serisi telefonlarını tanıtmış değil; ancak ABD merkezli telefon operatörü Verizon'a ait internete sızan bir görüntü, Galaxy Note 10 Plus 5G'yi gözler önüne serdi. Peki Galaxy Note 10 serisi telefonlar hangi özelliklerle geliyor?

Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. 6.3 inç'lik ekranıyla gelen Galaxy Note 10, 1080p ekran çözünürlüğünü destekliyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 veya Exynos 9825 işlemcilerinden birini kullanan cihaz, satışa sunulduğu ülkeye göre ya Snapdragon'lu modelle çıkacak, ya da Exynos'lu sürüm raflardaki yerini alacak.

25W hızlı şarj desteğine sahip olan Galaxy Note 10, 3500 mAh bataryaya sahip. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy Note 10'un 12 MP ana kamerası, 12 MP telefoto kamera ve 16 MP geniş açılı kamerası bulunuyor. 168 gram ağırlığında olan cihazın ise iki modeli bulunacak. Galaxy Note 10, 8 GB RAM ve 256 GB depolama hafızasıyla gelecek.

Galaxy Note 10 Plus (veya Galaxy Note 10 Pro) ise Galaxy Note 10'un seviye olarak bir tık üstü bir telefon. 6.8 inç'lik ekranı ve 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan cihaz, 4300 mAh bataryaya sahip. 45W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinden dolayı oldukça kısa sürede şarj olabilen cihazın arka yüzünde Galaxy Note 10'dan farklı larak dört kamera bulunuyor: 12 MP ana kamera+12 MP telefoto kamera+16 MP geniş açılı kamera ve ToF sensörü...

198 gram ağırlığa sahip olan cihaz 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayla gelecek.

Samsung Galaxy Note 10 Plus satışa çıkıyor

Gelelim fiyatlara... Galaxy Note 10'un 256 GB kapasiteli sürümü 999 eurodan satışa sunulacak. Galaxy Note 10 Plus söz konusu olduğunda ise 256 GB'lık modeli için kullanıcıların 1149 euroyu gözden çıkarması gerekecek.

Kutu içeriğinde AKG imzalı gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklıkla gelmesi beklenen Galaxy Note 10 serisi, siyah, kırmızı ve beyaz renklerde karşımızda olacak.

GALAXY NOTE 10 ÖNSİPARİŞ SAYFASI İNTERNETE SIZDI

Son yayınlanan görüntüde ise Galaxy Note 10 Plus 5G adında özel bir model internete sızdı. Verizon'a ait sayfada kullanıcıların önsipariş verebileceği bağlantı adresi de bulunuyor. Böylece Galaxy Note 10 serisinin 5G modeli de bulunacağı kesinleşmiş oldu. 

Çinlilerden düşük bütçeli telefon: Honor 8STürkiye'de günden güne ismini daha sık duyduğumuz Huawei'nin bir markası olan Honor, yeni orta seviye telefonu Honor 8S'i Türkiye'de satışa sundu, biz de ürünü yakından sıcağı sıcağına inceledik.
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