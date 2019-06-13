Samsung Galaxy Note 10 ne zaman tanıtılacak?

Son olarak Şubat ayında gerçekleştirdiği etkinlikte Galaxy S10 serisi telefonlarını duyuran ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Samsung, bu kez Galaxy Note serisini güncellemeye hazırlanıyor. Ancak tarih konusunda kafalar hayli karışık. Henüz şirketin resmi bir açıklaması bulunmasa da, şirkete yakın kaynakların üzerinde durduğu bir tarih dikkat çekiyor: 10 Ağustos. Ancak bu tarihin cumartesi gününe denk gelmesi alışılmış bir durum değil. Bu nedenle 10 Ağustos tarihi konusunda da tereddüt söz konusu.



Bu tarihin ortaya atılmasında çok basit bir mantık var aslında: Galaxy Note 9, geçen yıl 9 Ağustos tarihinde tanıtılmıştı. Bu mantıkla hareket edildiğinde Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Note 10'un da 10 Ağustos'ta karşımıza çıkacak olması pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak haftasonuna gelen bir günde Samsung etkinlik yapmak ister mi, bu sorunun yanıtı henüz yok.



GALAXY NOTE 10 HANGİ ÖZELLİKLERLE GELİYOR?

Galaxy Note 10'un arka yüzünde dikey arka kamera ve delikli bir ekran bulunacak. Ön kameraya geldiğimizde ise bu kamera ekrandaki deliğin içerisine gömülü olacak. Ancak bu tasarımsal değişikliğin nasıl göründüğünü henüz bilmiyoruz.

Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.

50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.