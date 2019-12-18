Samsung Galaxy Note 10 Lite ortaya çıktı! İşte en net görüntüleri

Samsung'un Ağustos ayında duyurusu yapılan ve telefon pazarını oldukça hareketlendiren amiral telefonları Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'a 'kardeş' bir model geliyor. Galaxy Note 10 Lite adını taşıyan yeni telefonla birlikte bu yıl üç yeni Galaxy Note 10 serisi telefon ortaya çıkmış oldu. Galaxy Note 10 Lite, 'Lite' adından da anlaşılacağı üzere diğer modellere kıyasla fiyatı uygun olan model olacak. Bu da bazı özellikleri bakımından diğer modellerin bir 'tık' arkasında olacağı anlamına geliyor.



Ön yüzünde delikli OLED ekran yer alan Galaxy Note 10 Lite'ın dikkat çeken yönü, ekranının diğer Galaxy Note 10 modellerinin aksine kavisli olmaması. Hatta ekran çerçevelerinin biraz daha kalın bir yapıda olduğu da söylenebilir. Arka yüzde yer alan kameraların kurulumu da farklı. Kare şeklinde bir modül içerisinde yer alan üçlü kamerada ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Diğer iki kamera da ultra geniş açılı fotoğrafların çekilmesini ve portre fotoğrafların yakalanmasını sağlıyor.



6 GB RAM ile donatılan cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden ya da Samsung'un Exynos 9810 yongasından gücünü alıyor. Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanan S Pen ile birlikte kutusundan çıkan Galaxy Note 10 Lite'ın 3.5 mm kulaklık yuvasına da sahip olduğu görülüyor.



Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelen Galaxy Note 10 Lite'ın kırmızı, siyah, gri dahil üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.