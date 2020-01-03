Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışırken görüntülendi

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni bir telefonla çok yakında kullanıcılarının karşısında olacak. Galaxy Note 10 Lite ismini taşıyan bu yeni telefon, daha uygun fiyata sahip bir Galaxy Note 10 modeli olacak. Çalışırken görüntülenen ve ekranında açık bir şekilde Galaxy Note 10 Lite yazan görüntü bir yana, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı da bugünden kesinleşmiş durumda.

Galaxy Note 10 Lite'ın arka yüzünün tasarımı, Galaxy S10 ve Note 10'a pek benzemiyor. Arka yüzde kareye yakın şekilli bir kamera çıkıntısı, üç kamera sensörüne ve bir LED flaşa ev sahipliği yapıyor. Üçlü kamera sisteminin 12MP, 12MP telefoto ve 12MP ultra geniş açılı kameradan oluşması bekleniyor.



Samsung'un yeni telefonunun Exynos 9810 işlemci, 6GB RAM, 128GB depolama, microSD kart slotu, NFC, kulaklık girişi ve Bluetooth 5.0 ile gelmesi bekleniyor.



Yeni telefon, CES 2020'de görücüye çıkacak. En azından Samsung'a yakın kaynakların iddiası bu yönde...