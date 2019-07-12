Samsung Galaxy Note 10 kulaklıkları nasıl olacak?
Samsung'un 7 Ağustos'ta resmi duyurusunu yapacağı Galaxy Note 10 serisi yeni telefonlarıyla ilgili yeni bir detay gün yüzüne çıktı. Cihaz, sadece donanımsal özellikleriyle değil, sürpriz kulaklıklarıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.
Galaxy S10 serisi telefonlardan sonra bu kez sırada Galaxy Note 10 var. 7 Ağustos'ta New York'ta gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkması beklenen yeni Galaxy Note 10 serisi telefonlar, şirketin en üst düzey telefonu olacak. Cihazın dikkat çeken noktalarından biri de kutu içeriğinde yer alması beklenen yeni kulaklıkları.
Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olacağı konuşulan yeni Galaxy Note 10 kulaklıkları, kablolu bir yapıda olacak. 3.5 mm kulaklık girişi bulunmadığından dolayı kulaklığın USB-C arayüzün kullanması beklenirken, kulaklığın kutu içerisinden çıkıp çıkmayacağı da net değil. Kulaklıkların ayrıca satılması durumu söz konusu.
GALAXY NOTE 10 NASIL OLACAK?
Zorluklara veda edin ve güçlülere merhaba deyin! 8 Ağustos 2019’da bir sonraki güçlü Galaxy’e bakın.’ açıklamasıyla birlikte paylaşılan tweet'te Galaxy Note 10'a ait görüntüler ise paylaşılmamış.
Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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